Три химзавода приостановили работу в Азербайджане из-за неисправности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) временно приостановила работу завода "Этилен-Полиэтилен" (ЭП) и двух предприятий SOCAR Polymer, расположенных в Сумгаите, сообщает азербайджанское агентство Report.

Причиной такого решения стала неисправность в технологическом режиме (расходомере газа) на заводе "Этилен-Полиэтилен" Производственного объединения "Азерикимья" (дочернее предприятие SOCAR) .

"Сбой затронул не только сам завод, но и установки SOCAR Polymer, находящиеся с ним в одной технологической цепочке", - отмечается в заявлении компании.

По информации компании, на факельных установках заводов наблюдается горение и задымление.

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы для возобновления деятельности предприятий.

Предприятие "Этилен-Полиэтилен" было введено в эксплуатацию в январе 1988 года как нефтехимический комплекс ЭП-300 на Сумгаитском заводе синтетического каучука. Завод выпускает полиэтилен высокого давления, а также этилен.