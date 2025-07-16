Заседание Совета глав государств ШОС пройдет в КНР 31 августа - 1 сентября

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в Китае 31 августа - 1 сентября, сообщили в пресс-службе организации в среду.

"Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится 31 августа - 1 сентября 2025 года в г. Тяньцзине", - говорится в сообщении.

15 июля в Тяньцзине под председательством китайской стороны прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. По информации пресс-службы, "особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС", "приняты за основу проекты Тяньцзиньской декларации, ряда тематических заявлений лидеров, других документов и решений".