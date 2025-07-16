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Еврокомиссия презентовала свой проект бюджета ЕС на 2028-2034 гг.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила свое предложение по долгосрочному финансовому плану (бюджету) Евросоюза на сумму в почти 2 трлн евро, или 1,26% от валового национального дохода ЕС в среднем в период с 2028 по 2034 год.

"Наш новый долгосрочный бюджет поможет защитить европейских граждан, укрепить социальную модель Европы и обеспечить процветание европейской промышленности. В период геополитической нестабильности бюджет позволит Европе самостоятельно определять свою судьбу в соответствии со своим видением и идеалами", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая презентовала в среду в Брюсселе проект финансового плана, предлагаемый Еврокомиссией.

В опубликованном комментарии к предложению ЕК говорится, что "Европа сталкивается с растущим числом проблем во многих областях, таких как безопасность, оборона, конкурентоспособность, миграция, энергетика и устойчивость к изменению климата".

"Эти проблемы не временные, а отражают системные геополитические и экономические изменения, требующие решительного и дальновидного ответа. В связи с этим комиссия предлагает фундаментальную перестройку бюджета ЕС, который станет более рациональным, гибким и эффективным", - сказано в документе.

В ЕК считают, что это "значительно повысит способность ЕС реализовывать основные политические стратегии, одновременно решая возникающие новые приоритетные задачи".

"Современный бюджет ЕС требует модернизированных и стабильных источников дохода. Именно поэтому комиссия также предлагает новые собственные ресурсы и корректировку существующих, что снизит нагрузку на национальные бюджеты, обеспечивая 58,5 млрд евро (доходов) в год", - сообщили в Брюсселе.

ЕК ЕС
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