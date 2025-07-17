Глава Сирии заявил, что страна не боится войны и готова сражаться

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что народ его страны не боится войны и готов сражаться за свое достоинство.

"Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений", - цитируют заявление аш-Шараа арабские СМИ.

Временный президент Сирии отметил, что Израиль стремится превратить его страну в зону конфликта, и этого нельзя допустить.

Аш-Шараа назвал друзов неотъемлемой частью Сирии и осудил действия Израиля, сеющие раскол.

"Мы отвергаем любые попытки - иностранные или внутренние - посеять раскол в наших рядах. Мы все партнеры на этой земле, и мы не позволим ни одной группе исказить прекрасный образ Сирии и ее многообразия", - заявил он.

Президент Сирии на переходный период подчеркнул, что защита прав и свобод друзов является "одним из наших главных приоритетов".

"Мы возложили на местные группировки и духовных лидеров друзов ответственность за поддержание безопасности в (Эс-Сувейде), признавая серьезность ситуации и необходимость избежать втягивания страны в новую войну", - сказал он.

Тем не менее, по его словам, народ Сирии готов сражаться, если его достоинство окажется под угрозой.

14 июля в сирийской провинции Эс-Сувейде в столкновениях правительственных сил с друзами погибли по меньшей мере 34 человека. Позже израильский премьер Биньямин Нетаньяху напомнил об "обязательствах Израиля по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения".

В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданию генштаба ВС Сирии и президентскому дворцу в Дамаске.

Друзы - этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле, они исповедуют свою особую религию (таухид).