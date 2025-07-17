Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился третьи торги подряд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги с негативной динамикой, исключением стал только испанский рынок.

Одной из причин этого стали негативные прогнозы финансовых показателей таких компаний, как Renault и ASML.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,6% - до 541,84 пункта. Он завершил "в минусе" третью сессию подряд.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,1%, германский DAX - на 0,2% (снижение по итогам пятой сессии), французский CAC 40 - на 0,6%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%. Испанский IBEX 35 вырос менее чем на 0,1%.

Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,4% в мае. Это максимальные темпы подъема с начала 2024 года. Аналитики ожидали сохранения инфляции на майском уровне, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, увеличились в июне на 1,8% г/г, согласно окончательным данным. Предварительно было объявлено о том, что инфляция в стране составляла 1,7% (как и в мае), и эксперты ожидали подтверждения первоначальной оценки.

Тем временем профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае подскочил до 16,2 млрд евро с 9,9 млрд евро в предыдущий месяц, что превысило консенсус-прогноз составлявший 13 млрд евро.

Лидером падения в Stoxx 600 стали акции Renault, цена которых рухнула на 18,5%. Французский автопроизводитель ухудшил прогноз операционной рентабельности на 2025 год до примерно 6,5% (ранее ожидалось более 7%), свободного денежного потока - 1-1,5 млрд евро (ранее - не менее 2 млрд евро).

Стоимость других представителей автомобильной отрасли также снизилась: Stellantis - на 6,2%, Mercedes-Benz - на 1,9%, Daimler Truck - на 1,2%, BMW AG - на 0,7%, "префов" Volkswagen и Porsche - на 3,7% и 3% соответственно.

Бумаги ASML упали в цене на 11,4%. Ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов предупредил, что его выручка может не вырасти в 2026 году. Во втором квартале компания нарастила чистую прибыль почти в 1,5 раза, выручку - на 23%, при этом объем ее заказов сократился, но существенно превысил ожидания рынка.

Котировки акций Finnair уменьшились на 8,4%. Финская авиакомпания в апреле-июне сократила чистую прибыль на 30% - до 12,5 млн евро.

Цена бумаг германской химической компании Brenntag сократилась на 2,6% (до 55,12 евро) после того, как аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать", прогнозную котировку - до 52 евро с 57 евро.

Акции ведущих европейских нефтегазовых компаний региона также ушли вниз: BP Plc, Shell и Equinor - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,7%.

Между тем рыночная стоимость Compagnie Financiere Richemont выросла на 1,2%. Швейцарский производитель ювелирных изделий повысил выручку на 3% в первом финквартале (апрель-июнь) благодаря росту продаж в Европе и Америке.

Котировки бумаг британской Diageo повысились на 0,6%. Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков объявил об отставке главного исполнительного директора Дебры Крю. Поиски нового СЕО уже начались, временно компанию возглавит главный финансовый директор Ник Джангиани.

Акции Rio Tinto прибавили в цене 1,2% после того, как компания сообщила о росте производства железной руды, алюминия и меди во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев.

В число лидеров роста на германском рынке вошли представители финансовой отрасли. Так, акции Munich Re подорожали на 1,6%, Commerzbank, Deutsche Bank и Hannover Re - на 0,8%, Allianz - на 0,7%.