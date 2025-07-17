Великобритания и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали соглашение, включающее, в том числе, обязательства по оказанию взаимной помощи в случае военного нападения, сообщают в четверг западные СМИ.

"Договор знаменует не только уже достигнутый прогресс, но и нашу общую историю", - цитирует слова Стармера агентство Bloomberg.

"Это фундамент, который дает возможность двигаться дальше, решая общие проблемы и инвестируя в общие преимущества", - добавил он.

В канцелярии Стармера в четверг сообщили, что Берлин и Лондон в рамках договора намерены совместно разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше 2 тыс. км.

В документе также затронуты вопросы нелегальной миграции, развития торговли и инфраструктуры.

Ожидается, что Германия возьмет на себя обязательство сделать незаконным содействие нелегальной миграции в Великобританию, причем изменения в законодательстве должны быть приняты до конца года.

Кроме того, договор обеспечит безвизовый режим между Великобританией и Германией для школьных групп.