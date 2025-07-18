Погиб парашютист, совершивший прыжок из стратосферы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер погиб во время полета на параплане в Италии. Об этом сообщает The Sun.

Баумгартнер летел на моторном параплане над Порто-Сант-Эльпидио, когда у него резко ухудшилось самочувствие, и он потерял управление. Параплан упал в бассейн одного из отелей Адриатического побережья. Парашютист погиб на месте. Также пострадала сотрудница отеля: она получила травму шеи и была госпитализирована. Как утверждает австрийское издание Kurier, в бассейне было много людей, в том числе детей, и трагедия могла закончиться гораздо хуже.

Баумгартнер приобрел всемирную славу в 2012 году, когда совершил прыжок из стратосферы. На его счету три мировых рекорда.