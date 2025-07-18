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Палата представителей США одобрила законопроект о сокращении бюджетных расходов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей США 216 голосами против 213 одобрила законопроект, предусматривающий сокращение уже утвержденных бюджетных расходов на $9 млрд, сообщило издание The Hill.

Сокращение достигнуто за счет прекращения финансирования иностранной помощи и общественных вещательных компаний NPR и PBS.

Накануне законопроект был одобрен Сенатом, теперь он поступит на подпись президенту.

Поскольку ранее эти расходы были заложены в бюджет, потребовались соответствующие решения Сената и Палаты представителей.

Президент Дональд Трамп, комментируя принятие документа обеими палатами Конгресса, написал в соцсети Truth Social: "Это грандиозно!". По его словам, "республиканцы пытались делать это в течение 40 лет, но терпели неудачу".

Палата представителей США США Дональд Трамп
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