Изучение администрацией США контрактов с компанией SpaceX показало их важность для государства

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - После разногласий между президентом Дональдом Трампом и владельцем SpaceX Илоном Маском в администрации обсуждалась возможность расторжения контрактов с компанией, но большинство из них оказались жизненно важными для страны, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Разногласия между президентом и миллиардером-основателем ракетостроительной компании поставили под угрозу многомиллиардные соглашения компании с правительством США. Но оказалось, что сказать о разрыве с Илоном Маском легче, чем сделать", - пишет издание.

Оно отмечает, что проверка контрактов преследовала цель "выявления потенциальных потерь стоимостью в миллиарды долларов". В результате, как заявили источники, был сделан вывод, что нельзя отменить большинство из этих контрактов, поскольку "они имеют решающее значение для министерства обороны и НАСА".

Как сообщалось, конфликт президента и Маска начался с того, что предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект Трампа, назвав его "возмутительным и мерзким".

В ответ президент заявил, что можно было бы прекратить государственные контракты для Маска, чтобы уменьшить бюджетные расходы.

"Самый легкий способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить государственные субсидии и контракты для Маска", - написал Трамп соцсети Truth Social.

Ранее The Washington Post сообщала, что Пентагон и НАСА пытались убедить компании, конкурирующие со SpaceX, производить альтернативные космические аппараты и ракеты.