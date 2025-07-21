Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Закрытую ночью из-за угрозы схода селей Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта, сообщает управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Как сказано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы более 3 тысяч большегрузов.

Дорога была закрыта в ночь на 21 июля из-за угрозы схода селей на территории Грузии.