Папа римский призвал защищать гражданских лиц и святые места в Палестине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом выразил "глубокую скорбь" в связи с израильской атакой на католический храм Святого Семейства в секторе Газа и призвал "к немедленному прекращению огня".

В состоявшемся в понедельник разговоре, подробности которого приводит газета Le Figaro со ссылкой на коммюнике Ватикана, понтифик "вновь призвал к полному уважению международного гуманитарного права, подчеркнув долг защищать гражданских лиц и святые места и запрет на неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения".

Лев XIV также указал на "неотложность помощи лицам, наиболее пострадавшим от последствий конфликта, и обеспечения доставки гуманитарной помощи".

Издание отмечает, что этот разговор произошел после гибели 17 июля трех человек в результате израильского налета на единственную в секторе Газа католическую церковь, которая служила убежищем для этого небольшого сообщества со времени начала войны более полутора лет назад.

В минувшее воскресенье папа римский призвал к прекращению "варварства войны" в Газе и к "мирному решению конфликта".

Святой престол, напоминает Le Figaro, официально поддерживает двугосударственное решение ближневосточного конфликта и с 2013 года признает палестинское государство, с которым поддерживает дипломатические отношения.