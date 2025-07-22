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Около 120 разыскиваемых Казахстаном преступников задержаны в России с 2024 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о задержании в РФ почти 120 граждан, объявленных в розыск на территории Казахстана.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в Усть-Каменогорске состоялось очередное заседание Объединенной коллегии МВД РФ и Республики Казахстан.

"За прошлый (год - ИФ) и пять месяцев текущего года российскими органами внутренних дел задержано около 120 лиц, объявленных в розыск МВД Республики Казахстан", - заявил Колокольцев на заседании коллегии с участием главы МВД Казахстана Ержана Саденова.

В рамках встречи министры обсудили проблему распространения запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения и применение современных средств коммуникации и платежа для их сбыта.

"Почти две трети всех наркопреступлений в России совершается с применением IT-технологий. Для распространения и пропаганды запрещенных веществ задействуются различные социальные сети и мессенджеры. Только за прошлый год заблокировано более 100 тысяч сайтов и отдельных страниц. В текущем - свыше 83 тысяч таких ресурсов", - проинформировал глава МВД РФ.

Владимир Колокольцев Ирина Волк Казахстан МВД РФ
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