Россиянина в Эстонии приговорили к 6,5 годам заключения за шпионаж в пользу РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Эстонии Вируский уездный суд приговорил проживающего в Нарве гражданина России Павла Капустина к 6,5 годам тюремного заключения и конфискации 90 000 евро за разведдеятельность в пользу ФСБ, представление ложных сведений государственным органам Эстонии и нарушение международных санкций.

"Капустин установил связь с российской спецслужбой ФСБ и передавал ей данные, имеющие значение для безопасности Эстонии, в том числе собирал информацию о настроениях жителей Нарвы", - сообщила во вторник Государственная прокуратура.

Он обвиняется также в незаконной переправке санкционных товаров, в том числе предметов роскоши, алкоголя и электроники из Эстонии и других стран ЕС в Россию. При подаче документов на вид на жительство он также предоставил ложную информацию в Департамент полиции и погранохраны, отмечает Госпрокуратура.