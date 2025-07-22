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ЕК не выявила мошенничества при импорте биотоплива из Китая

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) завершила рассмотрение обвинений в мошенничестве, о которых немецкие власти уведомили ее в 2023 году в отношении импорта биодизеля из Китая.

"Комиссия выявила некоторые системные недостатки в проведении сертификационных аудитов и принимает меры по их устранению. Тем не менее, собранная информация не позволила подтвердить наличие мошенничества. Немецкие власти могут проводить дополнительные проверки или расследования при наличии желания", - говорится в заявлении Генерального директората ЕК по энергетике.

В ходе работы комиссия изучила аудиторские отчеты в рамках системы добровольной сертификации операторов поставок для того, чтобы принять решение о том, может ли страна ЕС, инициировавшая запрос на проверку, учитывать данный биодизель для достижения своих национальных целей в области возобновляемых источников энергии.

По итогам анализа Комиссия решила, что регламент по сертификации биотоплива может быть дополнительно усилен, и создала рабочую группу для рассмотрения вопроса о пересмотре правового текста. "Рабочая группа добилась значительного прогресса в разработке дополнительных мер, которые могли бы лучше предотвращать мошенничество в будущем. Комиссия планирует завершить работу над текстом после получения информации от заинтересованных сторон в сотрудничестве со странами ЕС в начале 2026 года" - отмечается в сообщении энергетического подразделения ЕК.

Кроме того, Комиссия обсуждает со странами ЕС сроки полного обязательного использования союзной базы данных по биотопливу, которая уже действует, но не применяется всеми операторами. Параллельно ведомство продолжит техническую работу по предотвращению мошенничества и повышению эффективности схем добровольной сертификации.

Евросоюз в рамках расследования на основе жалоб европейских производителей биотоплива в августе прошлого года вводил временные антидемпинговые пошлины на импорт данной продукции из Китая. Федерация транспорта и окружающей среды Европы (Transport & Environment, T&E) считала это необходимым шагом для защиты европейского рынка, однако допускала, что данные меры не решат проблему незаконного использования пальмового масла, которое может быть замаскировано под биодизель.

"За последние два года европейский рынок биотоплива был переполнен импортом UCO (биотоплива из отработанного кулинарного масла - ИФ) из Китая, что привело к падению рыночной цены с примерно 2250 евро за тонну до 1100 евро", - указывали эксперты.

На тот момент ЕС импортировала более 80% UCO, причем 60% этого импорта приходилось на Китай. T&E настаивала на усилении контроля за происхождением сырья и прозрачности в цепочках поставок, чтобы предотвратить обход правил, и считала, что ЕС должен прекратить стимулировать непроверяемые импортные отработанные масла и перейти от отраслевой системы проверки к более строгому регулированию.

ЕК Китай
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