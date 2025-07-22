Мозамбик пригласил российские компании добывать газ в стране

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мозамбик приглашает российские компании заняться добычей газа в стране, заявила глава местного МИД Мария Лукаш на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы хотим еще больше диверсифицировать эту отрасль, и мы попросили министра Лаврова поддержать крупные компании из России, которые занимаются добычей нефти и газа, в выходе на мозамбикский рынок, чтобы у нас было больше диверсификации", - сказала Лукаш.

Она напомнила, что "газ в Мозамбике был найден итальянской компанией совместно с американской компанией".

"Но сейчас у нас есть и другие партнеры - например, французская Total и ExxonMobil из США, работают и компании, связанные с Южной Кореей", - заявила глава МИД Мозамбика.

В настоящее время в Мозамбике реализован один проект по сжижению природного газа на базе газа, добываемого в рамках концессии Area 4 в бассейне Rovumа - проект Coral Sul FLNG (оператором является итальянская Eni), одобрен второй аналогичный проект Coral Norte FLNG на 3,55 млн т в год. В проекте 70% участия принадлежит также консорциуму Rovuma Mozambique Venture (MRV), куда входят ExxonMobil и China National Petroleum Corporation (CNPC), ENH, KOGAS и Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

По Coral North FLNG окончательного инвестрешения пока не принято.

ExxonMobil является оператором СПГ-проекта Rovuma LNG на 15,2 млн т в год также с участием MRV. По нему тоже не принято инвестрешения.

TotalEnergies хочет построить СПГ-завод на 13 млн т в год на суше с участием ENH Rovuma Area Um, Mitsui, ONGC Videsh Ltd., Beas Rovuma Energy Mozambique Limited, BPRL Ventures Mozambique B.V. и PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). Проект был приостановлен из-за беспорядков в стране.