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Почти 65% немцев недовольны работой Мерца на посту канцлера

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Число граждан Германии, недовольных выполнением Фридрихом Мерцем обязанностей канцлера страны, достигло рекордного уровня в 64%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Forsa.

"Уровень одобрения работы канцлера Фридриха Мерца сильно снизился. Чуть более месяца назад его работой были удовлетворены 43% немцев. (...) Сейчас картина значительно ухудшилась: теперь его политику одобряют только 32%", - информирует телеканал NTV.

"Недовольство работой канцлера выросло до 64%. Это новый максимум с момента его вступления в должность", - резюмирует NTV.

Недовольство особенно велико на востоке страны, где негативное мнение о Мерце выражают почти три четверти опрошенных - 74%.

Только 29% респондентов считают Мерца вызывающим доверие политиком, 67% утверждают обратное. 4% опрошенных не определились с мнением по этому вопросу.

Вместе с тем блок ХДС/ХСС четвертую неделю подряд теряют по одному процентному пункту, и теперь обе партии имеют поддержку лишь в 25%. Ультраправая "Альтернатива для Германии", напротив, продолжила набирать популярность и впервые с начала мая догнала альянс ХДС/ХСС по популярности.

Поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) остается на уровне 13%.

Таким образом, правящую коалицию, состоящую из ХДС/ХСС и СДПГ, поддерживают лишь 38% немцев.

Опрошенные отмечали, что, по их мнению, с начала работы новый кабинет министров совершил множество ошибок. Так, немцы недовольны тем, что власти отменили снижение налога на электроэнергию для всех граждан.

Данные собирала компания Forsa с 15 по 21 июля 2025 года. В опросе приняли участие 2 тыс. 502 человека.


Германия Фридрих Мерц
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