Глава МИД Турции позитивно оценил переговоры РФ и Украины

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил конструктивность завершившегося в Стамбуле третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, их ориентированность на достижение результатов.

"Обсуждения, в целом, отразили конструктивную и ориентированную на результат траекторию, что является позитивным знаком. Переговорный процесс требует терпения. Каждое новое достижение приближает стороны к миру", - написал Фидан в соцсети X.

Он отметил, что достигнутый в среду прогресс "представляет собой еще один шаг к консолидации общей воли к урегулированию" конфликта.

Глава турецкого МИД вновь подчеркнул, что Турция намерена и впредь продолжать активно поддерживать все усилия, направленные на достижение мира.

Россия и Украина в среду в Стамбуле провели третий раунд двусторонних переговоров, он продолжался около часа.