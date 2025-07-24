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Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР

Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР
Фото: Ken Ishii - Pool/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что при построении отношений с Китаем руководителям Евросоюза необходимо сделать выбор в пользу дальновидности и интересов народов.

"В условиях ускоряющихся мировых изменений и сложной международной ситуации, лидеры Китая и ЕС должны продемонстрировать дальновидность и ответственность, сделать правильный стратегический выбор, который отвечает ожиданиям людей и выдержит испытание историей", - приводит агентство "Синьхуа" слова китайского руководителя на встрече с председателями Евросовета и Еврокомиссии Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин подчеркнул, что взаимное уважение, поиск точек соприкосновения при сохранении различий, открытое сотрудничество, взаимная выгода должны стать основными принципами отношений Китая и Европы.

По его словам, Китай и ЕС "являются конструктивными силами, выступающими за многосторонность и открытое сотрудничество".

"Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи, взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру большую стабильность и определенность", - сказал председатель КНР.

Кошта и Фон дер Ляйен находятся с визитом в Пекине.

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