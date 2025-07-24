Эстония объявила санкции в отношении Белоруссии бессрочными

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг объявило санкции в отношении Белоруссии бессрочными.

"В четверг министр иностранных дел Маргус Цахкна внес в правительство предложение об изменении на неопределенный срок санкций, введенных в связи с ситуацией в Беларуси", - сообщила пресс-служба правительства.

По словам Цахкна, за почти пятилетний период ситуация в Белоруссии не изменилась, поэтому есть основания продолжать применять запрет на въезд лиц из санкционного списка. В соответствии с распоряжением министра иностранных дел в этот список включены 273 человека.

"Правительство согласилось продлить действие санкции и сделать ее бессрочной", - говорится в сообщении.