Премьеры Великобритании и Индии заключили торговое соглашение

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер и его индийский коллега Нарендра Моди подписали в Англии всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение, сообщает в четверг телеканал Sky News.

По словам Стармера, соглашение принесет огромную выгоду для обеих стран.

Он добавил, что это крупнейшая торговая сделка Великобритании с момента выхода страны из ЕС в 2020 году.

В среднем индийские пошлины на британскую продукцию уменьшатся с 15% до 3%, сообщало ранее британское правительство. При этом пошлины для британских производителей виски сократятся со 150% до 75%, а за последующие 10 лет опустятся до 40%.

В свою очередь, 99% индийского экспорта в Великобританию не будет облагаться пошлинами, отмечает Sky News.

Правительство Великобритании отмечало, что в долгосрочной перспективе соглашение приведет к созданию 2,2 тыс. рабочих мест в Великобритании и к росту зарплат.

Чтобы соглашение вступило в силу, его должен утвердить британский парламент. Лондонские СМИ поясняют, что это может занять несколько месяцев.