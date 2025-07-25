Британское правительство сообщило о новом договоре с Австралией в рамках AUKUS

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании сообщило о новом 50-летнем договоре с Австралией о сотрудничестве в рамках оборонного партнерства AUKUS.

"Новый 50-летний договор AUKUS будет поддерживать британские и австралийские программы по подводным лодкам, поддерживать десятки тысяч рабочих мест в Великобритании и Австралии, укреплять промышленный потенциал обеих стран и поставлять подводные лодки, которые обеспечивают безопасность Великобритании и наших союзников", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В нем отмечается, что новый договор будет способствовать развитию британской оборонной промышленности, росту экспертного потенциала до 20 млрд фунтов стерлингов двух за ближайшие 25 лет и позволит создать более 7 тыс. рабочих мест.

Глава британского Минобороны Джон Хилли заявил, что "тесные отношения с Австралией в области обороны, благодаря нашей совместной работе по поддержке Украины, обмену важной разведывательной информацией и разработке инновационных технологий, обеспечивают нам безопасность внутри страны и силу за рубежом".

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил, что новый двусторонний договор "защищает свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".

Оборонное партнерство AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года, его целью декларировалось укрепление безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках соглашения страны планировали совместно разрабатывать передовые военные технологии, включая создание атомных подводных лодок для Австралии в неядерном оснащении.

В июне Financial Times писала о планах США провести ревизию соглашения, что вызвало беспокойство в Лондоне и Канберре.