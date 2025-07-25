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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Атлантике рядом с Мадейрой

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в пятницу в акватории Атлантического океана в 566 км севернее города Фуншал на острове Мадейра (Португалия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 04:29 мск землетрясения находился в 763 км западнее Лиссабона.

По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Португалия Мадейра землетрясение
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