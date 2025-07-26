В США из-за резкого манёвра самолёта пострадали два бортпроводника

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Два бортпроводника пострадали, когда самолёт Southwest Airlines выполнил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошёл с лайнером, направлявшимся в Лас-Вегас. Как пишет издание, самолёт "агрессивно" спикировал над аэропортом Голливуд-Бербанк. Многих пассажиров "выбросило из сидений", двое бортпроводников получили травмы.

Позднее Southwest Airlines уточнила, что самолёт получил два предупреждения и был вынужден сначала набрать высоту, а затем снизиться над Бербанком.