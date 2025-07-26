Ученые предупредили об опасности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. Это вызовет выброс до 100 тыс. т лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на ученых Корнеллского университета.

NASA оценивает вероятность столкновения в 4,3%. По словам ведущего ученого команды Пола Вигерта, это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тыс. лет. Выброшенные обломки могут быть опасны для астронавтов и исследовательских аппаратов.

"Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для астронавтов, находящихся на Луне, или для любых сооружений, которые они построили для исследований и проживания", - цитирует Вигерта телеканал.

Ученые считают, что планетарная оборона должна учитывать не только околоземное, но и окололунное пространство. Столкновение вызовет яркую вспышку, видимую с Земли, и ударный кратер на Луне шириной до одного километра, отмечают исследователи.