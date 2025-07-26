Группа террористов атаковала здание суда в Иране

По данным СМИ, есть жертвы и пострадавшие

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, еще 13 получили ранения при нападении террористов из группировки "Джайш аль-Адль" на здание суда в иранском городе Захедан (провинция Систан-Белуджистан на юго-востоке страны), сообщают в субботу иранские СМИ.

По их данным, вооруженная группа боевиков ворвалась в здание, они взорвали несколько гранат и вступили в перестрелку с охранниками. Бой продолжался несколько часов.

Террористы уничтожены.

В группировку "Джайш аль-Адль" входят представители белуджей - нацменьшинства в Иране. Белуджи также проживают в Пакистане и Афганистане.