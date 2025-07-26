Медведев направил обращение участникам саммита Объединения бывших освободительных движений Юга Африки в Йоханнесбурге

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России", зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев направил обращение в адрес участников и гостей саммита Объединения бывших освободительных движений Юга Африки в Йоханнесбурге, сообщает в субботу пресс-служба партии.

Отмечается, что в обращении Медведев выразил убеждение, что "закалённые в борьбе с империализмом и неоколониализмом правящие организации Юга Африки на долгие годы сохранят себя в качестве мощной политической силы, гаранта стабильности и социально-экономического прогресса в своих странах".

Он подтвердил "неизменный настрой России на всемерное расширение разноплановых партнёрских связей с участвующими в саммите государствами - на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Юге Африки и на континенте в целом".

Медведев также напомнил, что во второй половине XX века именно Россия инициировала принятие Организацией Объединённых Наций Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, отмечается в сообщении пресс-службы.

В мероприятии принимают участие ведущие политические силы стран Южной Африки.

