Уиткофф уверен в возможности украинского урегулирования

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной возможно и намерен этого добиться.

"Это должно случиться", - сказал он в эфире Fox News.

Уиткофф отметил, что согласен с заявлениями президента Дональда Трампа о том, что этот конфликт "не должен был начаться", и подчеркнул: "Считаю, что мы сможем его завершить".

По его словам, именно заключением мирного соглашения между Россией и Украиной он хотел бы закончить свою дипломатическую карьеру.