Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Водоросли на пляже Кадиса. Архивное фото Фото: Ken Welsh/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тысячи тонн агрессивных водорослей с юго-востока Азии заполнили пляжи Испании в районе Гибралтарского пролива, сообщает The Guardian.

Экологи предупреждают, что водоросли вида Rugulopteryx okamurae угрожают биоразнообразию региона.

С мая с самого популярного в городе Кадис пляжа Ла Калета было убрано уже 1 200 тонн водорослей. В один из дней убирать пришлось 78 тонн. Местные власти признают, что это настоящая экологическая катастрофа.

Водоросли приносят в балластных цистернах корабли, которые проходят через Суэцкий канал и сбрасывают воду в Средиземноморье.

За последние десять лет водоросли заполонили Гибралтарский пролив, значительную часть южного побережья Испании, Канарских и Азорских островов.

Местные специалисты отмечают, что начинать бороться с инвазивным видом нужно было, когда их только впервые заметили. Теперь же это практически невозможно - то, что выбрасывается на берег, лишь малая часть колоний, находящихся под водой.

В случае с другими инвазивными водорослями обычно ситуацию возвращается к норме через 10-15 лет, но экологи заявляют, что с такими масштабами никогда не сталкивались.

Эти водоросли не только запутывают рыболовные сети и мешают виндсерферам, но и забирают из воды кислород. Они опасны для водорослей, которые присущи этим регионам, - неизвестно, выживут ли они.

Естественных врагов у Rugulopteryx okamurae нет, кроме того, вид устойчив к токсинам, так что уничтожить его не получится.

Местные компании предлагают использовать собранные водоросли в качестве биотоплива, но местные законы не разрешают коммерческое использование инвазивных видов за исключением случаев, когда они несут угрозу для жизни и здоровья людей.