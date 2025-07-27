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Польша стала главным покупателем тайваньских дронов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - По данным Совета по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA), экспорт беспилотников в первой половине 2025 года вырос почти на 750% в годовом исчислении, при этом крупнейшим покупателем стала Польша, сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

"По данным таможни, в первой половине 2025 года Тайвань экспортировал беспилотники на сумму $11,89 млн, что на 749% больше, чем годом ранее. При этом на Польшу пришлось более 54% от общего объема экспорта, составившего $6,48 млн", - говорится в сообщении.

Вторым по величине покупателем стали США, импортировавшие в первой половине 2025 года тайваньские беспилотники на сумму $1,55 млн, что на 209% больше, чем годом ранее. Также в первую пятерку вошли Германия ($1,46 млн), Чехия ($1,04 млн) и Гонконг ($1 млн).

"На долю пяти крупнейших покупателей пришлось около 97% от общего объема экспорта беспилотников Тайваня за шестимесячный период", - отметили в агентстве.

Как подчеркивают в CNA, "растущий спрос на безопасные цепочки поставок, не связанные с Китаем, позволил тайваньским поставщикам укрепить свои позиции на европейском и американском рынках".

Польша Тайвань TAITRA
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