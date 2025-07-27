Власти Болгарии ждут помощи ЕС в тушении сотен лесных пожаров

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Болгарские пожарные и военнослужащие в воскресенье ведут борьбу против 236 лесных пожаров и ожидают позже в воскресенье помощи от партнеров из ЕС, сообщает агентство EFE.

Ожидается, что в течение вечера в страну перебросят четыре вертолета и два самолета, специально оборудованных для тушения лесных пожаров. Такую помощь Болгарии окажут Венгрия, Франция, Чехия, Словакия и Швеция.

Ситуация с пожарами осложняется тем, что в Болгарии установилась аномально жаркая погода: в некоторых районах температура превышает 40 градусов по Цельсию.