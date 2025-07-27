Матвиенко прибыла в Женеву, где выступит на Всемирной конференции спикеров парламентов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации парламента России прибыла в воскресенье в Женеву для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза.

"Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом (МПС), 28-30 июля", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

В составе делегации - вице-спикер СФ Константин Косачев, глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый зампред Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Валентина Матвиенко выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в рамках Общей дискуссии "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого", - говорится в сообщении.

Кроме того, спикер СФ примет участие в 15-м Саммите женщин - председателей парламентов, тема которого - "Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира".

Ожидается, что Матвиенко проведет в Женеве ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Межпарламентского союза Тулией Эксон.