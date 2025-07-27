В Греции улучшается ситуация с крупными лесными пожарами

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Крупные лесные пожары из-за сильной жары продолжают бушевать в нескольких регионах Греции, однако в ряде случаев ситуация улучшается, сообщает в воскресенье газета "Катимерини".

"Усилия по тушению пожаров в нескольких регионах Греции привели к улучшению ситуации, хотя борьба продолжается, поскольку отдельные очаги возгорания остаются активными. Воздушные операции возобновились утром в воскресенье", - информирует издание.

Представители пожарной службы сообщили, что ситуация на острове Китира в Эгейском море остается сложной из-за множественных очагов возгорания и труднодоступности района. Для ликвидации пожаров туда направили подкрепления: 67 пожарных и транспортные средства, в том числе воздушные.

По информации газеты, также продолжается борьба с лесными пожарами в регионах Мессиния и Лакония на полуострове Пелопоннес, в регионе Западная Македония, а также на островах Эвбея и Крит.

Тем временем в департаменте гражданской защиты Италии объявили, что направят в Грецию два пожарных самолета для помощи в борьбе с огнем.