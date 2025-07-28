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КНДР не заинтересована в контактах с Южной Кореей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пхеньян отказывается от переговоров с Сеулом, поскольку не верит в искренность заявлений южнокорейских властей о стремлении к улучшению отношений, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник.

"Мы еще раз уточняем нашу официальную позицию: Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам нечего обсуждать за столом переговоров", - говорится в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, распространенном ЦТАК.

Она отметила, что "50 с лишним дней после прихода к власти в Южной Корее президента Ли Чжэ Мена показывают, что он, произнося приятные слова об облегчении напряженности на Корейском полуострове и улучшении отношений между КНДР и РК, на самом деле слепо верит в союз Южной Кореи с США, и его конфронтационные попытки против нас совсем не отличаются от попыток предшественника".

"За нашей южной границей всегда будет густой пороховой дым из-за непрерывных крупномасштабных совместных военных учений агрессивного характера, а США и РК привычно будут пытаться свалить на нас ответственность за ухудшение ситуации на Корейском полуострове", - подчеркнула Ким Ё Чжон.

Она заявила, что правительство Ли Чжэ Мена пытается продемонстрировать, "будто делает всякие справедливые дела", чтобы привлечь внимание со стороны КНДР и международного сообщества, но "оно не может изменить враждебный взгляд нашего государства на РК и повернуть обратно часовую стрелку истории, кардинально поменявшей характер отношений между двумя странами".

КНДР Ким Ё Чжон Южная Корея контакты
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