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Эрдоган надеется, что Турция скоро поможет РФ и Украине договориться о перемирии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Турция в ближайшем будущем сможет стать площадкой для достижения перемирия в украинском конфликте, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Так же, как стол для переговоров был установлен в Стамбуле, в не таком уж отдаленном будущем площадка для мира будет установлена в Турции, и эта кровавая война завершится", - цитирует агентство турецкого президента.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен предпринять усилия для организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Стамбуле для обсуждения украинской проблемы.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 23 июля. Предыдущие раунды прошли в мае и июне.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция РФ Украина
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