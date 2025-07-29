В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах Содружества состоится во вторник в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"На встрече постпреды рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ, которые пройдут осенью в Душанбе и Минске", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что постоянный полномочный представитель Таджикистана при уставных и других органах СНГ Бахтовар Сафарзода проинформирует о ходе выполнения в первом полугодии концепции председательства Таджикистана в СНГ в 2025 году и плане мероприятий по ее реализации членов Совета.

"Члены СППП также обсудят вопросы, касающиеся медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств", - добавили в пресс-службе.