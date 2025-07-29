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Израиль продолжит работать с зарубежными странами для поступления гумпомощи в Газу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Израиль намерен продолжать сотрудничать с международными организациями, а также с США и странами Европы для обеспечения поступления гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль продолжит сотрудничество с международными организациями, а также с США и европейскими странами, чтобы обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа в крупных объемах", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном в соцсети.

Уточняется, что в рамках этих усилий израильские военные приостановили операции в ключевых населенных пунктах палестинского анклава ежедневно с 10:00 до 20:00 (часовой пояс совпадает с МСК - ИФ), обозначили безопасные маршруты для прохода конвоев с гуманитарной помощью с 06:00 до 23:00.

Признавая, что ситуация в Газе "сложная", в офисе премьера настаивают, что Израиль "прилагает все усилия для обеспечения доставки помощи", в то время как палестинское движение ХАМАС, по мнению израильских властей, "извлекает выгоду из попыток создать видимость гуманитарного кризиса".

"Мы ежедневно пропускаем в Газу значительные объемы гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду и лекарства", - подчеркнули в канцелярии премьера.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран, включая Испанию и Германию, планируют доставить гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что Германия также будет сотрудничать в этом вопросе с Францией и Великобританией.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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