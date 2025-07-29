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Сильное землетрясение произошло на юге Тихого океана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в акватории Тихого океана в 1612 км юго-западнее города Данидин на Южном острове Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:11 мск во вторник землетрясения находился примерно в 363 ем к юго-юго-западу от острова Маккуори (Австралия, штат Тасмания).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 31 км. Также американские сейсмологи зафиксировали четыре афтершока магнитудой от 5 до 5,4.

Австралия Тихий океан Новая Зеландия
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