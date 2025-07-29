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Трамп призвал Великобританию активнее добывать нефть в Северном море

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал британское правительство снизить налоги на добычу нефти и активизировать ее.

"Нефть Северного моря - сокровищница Великобритании, но бессмысленная при таких высоких налогах (на нефтедобычу). Бурильщикам скважин и нефтяным компаниям, по сути, говорили: "Вы нам не нужны". Скорее стимулируйте нефтяников! Великобритания озолотится, а народ станет тратить куда меньше денег на энергию", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп США Великобритания нефть Северное море
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