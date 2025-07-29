Совет ЕС обновил список террористов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС обновил список лиц, групп и организаций, попадающих под ограничительные меры в целях борьбы с терроризмом.

"В настоящее время 13 лиц и 22 группы и организации подпадают под действующие ограничительные меры, которые заключаются в замораживании денежных средств и других финансовых активов или экономических ресурсов в государствах-членах ЕС. Операторам ЕС также запрещено предоставлять денежные средства и экономические ресурсы лицам, включенным в список", - говорится в коммюнике.

Совет исключил из списка одного умершего, в остальном перечень остался без изменений.

Список террористов, то есть режим санкций, отделен от режима Евросоюза, реализующего резолюции Совета Безопасности ООН и направленного против "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) и ИГ (запрещенная в России террористическая организация). В Брюсселе напомнили, что ЕС может самостоятельно применять ограничительные меры к "Аль-Каиде" и ИГ, а также к лицам и организациям, связанным с ними или поддерживающим их.

В этом списке числятся, в частности, ИГ, "Аль-Каида", "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России террористическая организация), "Аш-Шабаб" (запрещенная в России террористическая организация) и другие, а также лидеры, идеологи и финансисты террористических групп и организаций.