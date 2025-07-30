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Глава "Роскосмоса" посетил Космический центр имени Джонсона в США

Представители NASA поделились дальнейшими планами по лунной программе США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ходе поездки в США посетил Космический центр имени Джонсона, ознакомился с американским Центром управления полетом (ЦУП) МКС, встретился с проходящими там подготовку российскими космонавтами, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Руководители "Роскосмоса" встретились с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полетам. В настоящее время в США работают Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Петр Дубров", - говорится в сообщении госкорпорации.

"В ЦУПе Дмитрий Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полетом российского сегмента станции. Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королёве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление", - отметили в "Роскосмосе".

Там сообщили, что глава госкорпорации в американском ЦУПе посетил корпус, где расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС, и лабораторию космического питания.

"Также Дмитрий Баканов осмотрел ракету "Сатурн V" для лунных миссий, макет лунного корабля "Орион" и платформу Lunar GateWay. Представители NASA рассказали об истории лунных программ США и дальнейших планах", - добавили в пресс-службе госкорпорации.

29 июля в "Роскосмосе" сообщили о прибытии главы госкорпорации в США на переговоры с руководством NASA, в ходе которых планируется обсудить продление эксплуатации МКС, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.

В "Роскосмосе" сообщили, что переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи запланированы на 31 июля.

"Это будут первые с 2018 года переговоры руководителей "Роскосмоса" и NASA", - отметили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" также сообщали, что Баканов в ходе поездки в США посетит корпуса сборки космических кораблей компании SpaceX и корпорации Boeing.

Boeing NASA SpaceX Роскосмос
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