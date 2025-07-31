Уиткофф в Израиле встретится с Нетаньяху, возможно, посетит сектор Газа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в четверг в Израиль, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, он проведет встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, с которым обсудит возможность прекращения огня в секторе Газа, возвращение удерживаемых движением ХАМАС заложников, а также ситуацию вокруг Ирана.

Кроме того, отмечает газета, "возможно, Уиткофф посетит сектор Газа".

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя визит Уиткоффа, заявил: "Я приветствую визит Стива Уиткоффа, который прибыл сюда сегодня. Это ещё одно усилие - жизненно важное и критически необходимое, которое нельзя упустить. Мы должны вложить в него все возможные ресурсы, чтобы достичь сделки по освобождению похищенных. Они все до последнего должны вернуться домой как можно скорее, без исключения и без условий".