60 человек погибли на севере Китая из-за проливных дождей

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Затяжные ливни на севере КНР повлекли наводнения и гибель не менее 60 человек, сообщили в четверг западные СМИ.

По словам вице-мэра Пекина Ся Линьмао, в столице Китая погибли 44 человека, еще девять пропали без вести.

Кроме того, 16 человек числятся погибшими в провинции Хэбей, в частности, восемь человек погибли в городском округе Чэндэ. Еще с 18 местными жителями власти не могут установить контакт.

Сильные дожди в регионе начались неделю назад. Объем осадков в районе Пекина и его окрестностей достиг пиковых показателей 28 июля.

Проливные дожди в восточных, северных и северо-восточных регионах Китая вызвали наводнения, привели к жертвам, в том числе, в провинциях Цзилинь и Шаньдун.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для обеспечения безопасности жизни и имущества людей во время наводнений. Си Цзиньпин заявил, что необходимо провести поиск пропавших без вести. По его словам, жители районов, подверженных угрозе наводнения, должны быть незамедлительно переселены.