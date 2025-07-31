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В Казахстане расширят список товаров с минимальным уровнем цен

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане расширят перечень товаров, на которых устанавливается минимальный уровень цен (МУЦ), соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте "Открытые нормативные правовые акты (НПА)".

Как сообщило Министерство торговли и интеграции, Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 16 июня решила применять минимальный уровень цен на следующие товары: сыры и творог, картофель, капуста, морковь, грибы, бананы, апельсины, мандарины, яблоки, хурма, черника, семена подсолнечника, маргарин, колбасы, макаронные изделия, удобрения минеральные или химические, растворители и разбавители, антифризы, шлаковата, минеральная силикатная вата, кирпичи огнеупорные.

Как поясняют в ведомстве, минимальынй уровень цен не влияет на оптовые и розничные цены товаров и применяется только при расчете налогов при импорте.

"МУЦ - это механизм, призванный не допустить ухода от уплаты НДС при импорте товаров. МУЦ рассчитывается как среднее значение между заявляемой импортером ценой и ценой местных производителей. Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров", - отмечают в Минторговли.

Механизм МУЦ принят по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется, начиная с 1 июля 2022 года. К нему обращаются в случаях, когда налоговые органы фиксируют случаи ввоза товаров по экстремально низким ценам.

"Например, в 2025 году ввозили яблоки по 9 тенге за кг при рыночной стоимости в 500 тенге, бананы - 23 тенге за кг при рыночной стоимости 1 200 тенге/кг, апельсины - 22 тенге/кг при рыночной 900 тенге/кг, колбасу - 695 тенге за кг (около 3,5 тыс. тенге). Такая стоимость приводит к существенному снижению сумм НДС, которые необходимо уплатить при импорте", - привели пример в Минторговли.

Публичное обсуждение документа будет проходить до 14 августа.

Согласно данным, в перечень товаров в МУЦ ранее входили коньяк (3 282,97 тенге/литр), водка (1 136,16 тенге/литр), этиловый спирт, куриные яйца (37,8 тенге/штука), мука (139,81 тенге/кг), дрожжи, пшеница.

Официальный курс на 31 июля - 546,36 тенге/$1.

Казахстан Минторговли
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