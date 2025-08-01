Госдеп США задержался с докладом о правах человека из-за правки формулировок о конфликте в Газе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США отложил публикацию ежегодного доклада о правах человека, чтобы внести изменения в некоторые разделы, в том числе на страницах, посвященных израильско-палестинскому конфликту, сообщает в пятницу американский портал Politico.

"Доклад, в котором освещаются нарушения прав человека за 2024 год и работа над их соблюдением, планировали выпустить в эту пятницу, но это становится все менее вероятным", - сказали собеседники портала из числа представителей Госдепа.

По их словам, изменения, которые решили внести в последний момент, касаются правки формулировок в разделах, посвященных Израилю, сектору Газа и Западному берегу Иордана. В чем именно заключаются правки, чиновники не сообщили.

Доклад начали составлять в 2024 году при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.