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Стратегическая атомная подлодка "Князь Пожарский" прибыла в пункт базирования на Северном флоте

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Новая атомная подлодка стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте, сообщила пресс-служба флота в субботу.

Согласно сообщению, "Князь Пожарский" прибыл в главную базу подводных сил Северного флота - Гаджиево.

"Подводный крейсер "Князь Пожарский" прибыл и вошел в состав 31-й Краснознаменной ордена Нахимова дивизии, которая является основой морских стратегических ядерных сил Военно-морского флота", - заявил командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко на видео с прибытием корабля в пункт базирования, кадры которого распространила пресс-служба Северного флота.

По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав готов к выполнению поставленных задач, сообщает Северный флот.

По официальным данным, ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" был заложен на "Севмаше" 23 декабря 2016 года, выведен из эллинга в феврале 2024 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" (955А) и относится к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

Официально сообщалось, что "Князь Пожарский" оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами "Булава", а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия. За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы, значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа.

24 июля на предприятии "Севмаш" в Северодвинске президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский".

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

ВМФ России Северный флот Анатолий Коваленко
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