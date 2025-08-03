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Генсек ООН прибыл в Туркменистан

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл с рабочим визитом в туркменский город Туркменбаши для участия в третьей конференции по развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в национальной туристической зоне Аваза, сообщает в воскресенье Новостная программа Гостелерадио Туркменистана.

В международном аэропорту Туркменбаши генсека ООН встретил председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как ранее сообщалось, Третья Конференция ООН соберёт делегации высокого уровня из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также представителей других государств-членов ООН, руководителей международных и региональных структур, финансовых институтов, законодательных органов, общественных объединений и частного сектора.

В рамках форума запланировано множество мероприятий: от политико-дипломатических встреч и торгово-экономических дискуссий до культурно-гуманитарных инициатив.

Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, пройдёт в Авазе с 5 по 8 августа. В конференции принимают участие главы многих государств, а также руководители и представители международных организаций. Мероприятие направлено на обсуждение вопросов устойчивого развития, включая энергетику, транспорт, экологию и охрану окружающей среды.

ООН Антониу Гутерриш
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