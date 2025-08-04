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Скончался казахстанский космонавт Талгат Мусабаев

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной летчика-космонавта, государственного и общественного деятеля Талгата Мусабаева, сообщила пресс-служба главы государства.

"Талгат Амангельдиевич - герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну", - говорится в телеграмме соболезнования родным и близким летчика-космонавта.

Токаев отметил, что Мусабаев всю свою трудовую деятельность посвятил прогрессу отечественной космонавтики.

"Будучи депутатом сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.

Мусабаеву 7 января 2025 года исполнилось 74 года. Свой первый полет в космос совершил в 1994 году, награжден золотой звездой "Казахстан Республикасынын Халык Кахарманы" (Народный Герой Республики Казахстан) (1995), Герой Российской Федерации (1994).

Касым-Жомарт Токаев Казахстан Талгат Мусабаев
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