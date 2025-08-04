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Замминистра транспорта Казахстана задержан по подозрению в получении взятки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-министр транспорта Казахстана подозревается во взяточничестве, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

"Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу Вице-министр транспорта Казахстана", - говорится в распространенном в понедельник сообщении КНБ.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.

Фамилия задержанного чиновника не сообщается, но ранее в соцсетях появилась информация о задержании вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева.

Казахстан Сатжан Аблалиев
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