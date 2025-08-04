Казахстан экспортировал 85 тыс. т нефти в Венгрию через Хорватию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) поставила первую партию нефти в объеме 85 тыс. тонн нефти в Венгрию через Хорватию, сообщила пресс-служба нацкомпании.

"В рамках стратегического расширения сотрудничества между АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и MOL Group (Венгрия) была осуществлена первая поставка казахстанской нефти в объеме 85 тысяч тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Уточняется, что морскую транспортировку из порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик "Казмортрансфлот" ("дочка" КМГ - "ИФ-К") на своем танкере "Alatau".

По информации пресс-службы КМГ, дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта - НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).

По вопросам будущих поставок нефти, как отмечают в нацкомпании, КМГ и MOL Group подписали рамочное соглашение.

MOL Group - международная нефтегазовая компания, штаб-квартира которой находится в Будапеште. Осуществляет свою деятельность более чем в 30 странах мира. Управляет тремя нефтеперерабатывающими и двумя нефтехимическими заводами в Венгрии, Словакии и Хорватии.

"КазМунайГаз" и MOL Group успешно сотрудничают на газоконденсатном месторождении Рожковское в Западно-Казахстанской области.

JANAF - оператор нефтепроводной системы Хорватии. Компания управляет нефтяным терминалом на острове Крк и системой нефтепроводов Адрия на территории Хорватии.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.