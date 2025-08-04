Министр финансов Германии призвал европейцев стать сильнее и говорить с США на равных

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава Минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС продемонстрировал слабость на торговых переговорах с США, и ему нужно стать сильнее.

"Мы, европейцы, должны стать сильнее. Тогда мы сможем с большей уверенностью оппонировать США. В диалоге с США, а не ссорясь с ними", - приводят западные СМИ слова Клингбайля после прибытия в Вашингтон.

Клингбайль позднее встречается с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Министры обсудят торговые пошлины, вопрос, как реагировать на обилие китайских товаров на американском и европейском рынках, а также председательство в G20, которое перейдет к США в конце года.

Глава Минфина Германии также выразил желание как можно быстрее урегулировать торговые разногласия с США из-за того, что коммерческому сектору необходима определенность. "Я думаю, Германии важно направить важный сигнал: мы хотим тесно работать с администрацией США, мы добиваемся диалога, мы не избегаем сложных тем, мы ищем способы решать проблемы вместе", - заверил министр.

В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп объявили о заключении соглашения по ставке в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС. В то же время этим соглашением предусмотрены как "нулевые пошлины" на ряд товаров, так и закупка энергоносителей из США на сумму $750 млрд и вооружений на сумму $600 млрд.

Во Франции и Венгрии соглашение раскритиковали. В свою очередь премьер Италии Джорджа Мелони приветствовала его, однако попросила внести больше ясности по итоговым договоренностям. Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович, возглавлявший делегацию ЕС на переговорах по пошлинам с США, назвал соглашение прорывом.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что ЕС пришлось принять соглашение с США с пошлинами в 15% на экспорт Евросоюза из-за сложностей в организации совместных контрмер странами союза. Один из собеседников объяснил, что ЕС - "слаб", потому что он не действует единым фронтом и не стратегическим образом, как того требует международная обстановка.